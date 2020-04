Desempleo: el 35% de los hogares hispanos se ha visto afectado por el coronavirus | Noticias Univision Dinero

El 58% dice que el aprendizaje es más difícil en la nueva situación por las dificultades en la comunicación con los maestros, mientras que casi la mitad asegura que no puede ayudar a sus hijos porque no está familiarizado con las materias y las tareas.

Es algo que parece estar vinculado con el tipo de trabajo que desarrollan muchos miembros de la comunidad, que se desempeñ an en el sector de servicios (tiendas, supermercados y restaurantes), trabajos agrícolas y en la construcción. En esos sectores la presencia del trabajador suele ser imprescindible, por lo que muchos no pueden adoptar las recomendaciones sanitarias de trabajar remotamente desde casa para mantener el llamado ‘distanciamiento social’.

