“deseando disfrutar de otro día en una ciudad nueva”

Desde que Marta López y su novio Kiko Matamoros se mudaran a Dubai, la modelo no ha dejado de vivir todo tipo de experiencias. La pareja estará solo un mes en la ciudad de los Emiratos Árabes y aunque no para de trabajar, también encuentran momentos de descanso para disfrutar juntos.

Además, la influencer no se olvida en ningún instante de sus fans, a los que está mostrando con todo tipo de detalles de cómo está siendo su nueva vida. Así, Marta López ha grabado un su rutina diaria.

En este vídeo se la puede ver desde levantándose para ir al gimnasio o en sus sesiones de fotos. Según la granadina, su rutina no ha cambiado mucho más del hecho que ahora para hacer deporte tiene que salir de casa. Aunque, para ella, eso no supone un problema y está “encantada”.

En el vídeo en el que la modelo ha publicado en su perfil de Instagram, ha contado todo su día: “Empezamos el día con un desayuno en casa (yo estaba en ayunas) y nos fuimos al gym. Luego me cambié para ir a visitar a mis agencias de aquí, pero antes pasé por The Glass House y tras una mañana intensa me cambié el outfit a un vestido ideal de Carlos San Juan para ir al cumple de Mireia Lalaguna donde me encontré con muchas amigas. Vimos un atardecer precioso, y luego seguimos disfrutando de la noche. A casita y a dormir, deseando que llegue mañana para disfrutar de otro día en una ciudad nueva”.