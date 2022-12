Desde un yate, Ninel Conde presume sus curvas con diminuto bikini

“Ok, por única vez aclaro que no tengo ninguna relación sentimental, ni estoy en busca de… por favor dejen de especular”, fue el texto que escribió Ninel Conde en sus redes sociales, no obstante, lejos de acabar con los rumores, las versiones en torno a su situación sentimental no se detuvieron y le pidieron aclarar quién es el misterioso y joven galán con el que fue captada.

El pasado fin de semana, Ninel Conde estuvo más activa que de costumbre en sus redes sociales y esto se debe a que presumió que se encuentra disfrutando de las paradisiacas playas de Acapulco, Guerrero, aunque la cantante no especificó si se encuentra en esta zona costera por trabajo o por placer, no obstante, de igual manera ha acaparado la atención con sus atrevidos bikinis.

