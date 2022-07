Desde un yate, Karol G sacudió la red en traje de baño

Los usuarios de las redes sociales descubrieron un error casi imperceptible que se hizo viral. “Ayer me invitaron a conocer la factoría de Ferrari en Italia y a correr Fórmula 1 con el actual campeón Carlos Sainz” fue el texto de Karol G , pero Sainz no es el actual campeón de la F1 sino que es Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull.

