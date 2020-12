“Desde que hemos tenido al niño, hace 7 meses, mi mujer ha pasado del blanco al negro en la cama”

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es.

Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago.

Adicto al porno y sin salida

PREGUNTA Tengo 35 años y estoy casado desde hace tres. Mi problema es con el porno, estoy intentando desengancharme, pero no lo consigo, soy adicto. Si estoy dos días sin visitar porno ya me siento ansioso, y al final vuelvo a ir a esas páginas.

Necesito ayuda práctica, no sé si ir a un psicólogo o qué hacer. Al final las relaciones con mi mujer se resienten porque la veo también en ese contexto, cuando no debería ser así. Gracias de antemano por su respuesta.

RESPUESTA DEL EXPERTO En la consulta sexológica es una observación frecuente que lo que muchos consultantes definen como adicción es sencillamente una afición; sin embargo, cuando su “no consumo” desencadena un cuadro de ansiedad deberías plantearte un asesoramiento sexológico profesional que te indique pautas para una cierta regulación personal, con el objetivo de evitar interferencias en tu vida cotidiana y en tu relación de pareja.

El problema con la pornografía es confundir la ciencia ficción con la realidad sexual; la pornografía juega con efectos especiales camuflados de realidad; todo ello puede conllevar a un umbral de excitación sexual muy elevado que haga percibir las relaciones eróticas habituales como muy aburridas y predecibles.

Sugiero hables con tu pareja para expresarle tus miedos y comentarle tu intención de buscar un asesoramiento sexológico que te permita superar esta dificultad.

Vaginitis

PREGUNTA Tengo 28 años y creo que tengo vaginitis después de una agresión sexual (no llegó a ser violación) que sufrí hace pocos años.

Desde entonces apenas he vuelto a tener sexo ‘normal’, por así decirlo. Mi novio es comprensivo y lo entiende, pero me hace hincapié en que tengo que dar pasos, porque si no este problema va a ser eterno, pero yo no sé qué hacer. Me dan pavor las relaciones. Agradecería algún consejo.

RESPUESTA DEL EXPERTO La vaginitis es una inflamación de la pared vaginal, normalmente asociada a una afectación vulvar, por ello hablamos de “vulvovaginitis”.

Los síntomas suelen ser: flujo vaginal peculiar en cuanto a textura y olor, quemazón y picor, molestias durante la relación coital y dolor al orinar.

La causa puede ser de origen infeccioso: bacteriano, vírico o por hongos, en cuyo caso un profesional de la medicina valorará el tratamiento farmacológico a seguir; y en otras ocasiones son cuadros debidos a modificaciones de la “flora vaginal” ocasionadas por:

1.Uso continuado de anticoncepción hormonal

2.Uso de ropa muy ajustada de lycra o nylon

3.Enfermedades vasculares no tratadas

4.Relaciones eróticas sin cuidados higiénicos

5.Obesidad

6.Embarazo

7.Menopausia

8.Excesivas duchas vaginales y utilización de ciertos jabones

En tu caso vinculas tu “vaginitis” a un hecho traumático sufrido hace años, lo que sugiere descartar una causa de tipo infeccioso, pero que de alguna manera ha condicionado tus relaciones eróticas posteriores.

Si en la actualidad, y descartada la causa infecciosa, presentas molestias durante la relación coital (dispareunia), te sugiero acudas a un profesional de la Sexología para diseñar una estrategia terapéutica que resuelva vuestra dificultad.

Me basta él y me regala un vibrador

PREGUNTA Mi chico me ha regalado el famoso vibrador tan de moda ahora y me ha dejado descolocada. Nunca me ha atraído la masturbación y me basta con hacerlo con él, disfruto mucho y lo hacemos a menudo.

No supe reaccionar; bueno, mejor dicho, reaccioné mal y le dije que no me había gustado. Y él se lo tomó a mal, cuando pienso que hasta debería ser hasta halagador para él. No sé, estoy descolocada. ¿Debo usarlo o mantenerme fiel a mis principios?

RESPUESTA DEL EXPERTO Hace años el plantear a la pareja la compra de algún juguete erótico podía interpretarse como síntoma de “carencia”, como que algo faltaba en la relación erótica y sexual.

En la actualidad la juguetería erótica ha entrado a formar parte del juego sexual de las parejas y se considera un elemento más para dinamizar y activar la intimidad relacional.

Una cosa es el erotismo individual y otra el erotismo compartido; en tu caso, el regalo de tu pareja lo interpretaste en clave de “carencia”, cuando en realidad tu pareja lo compró en clave de “mejora o abundancia”.

Una nueva conversación con tu pareja, en la que podáis expresar vuestras emociones e intenciones al dar y recibir el regalo os llevará a una nueva y renovada complicidad erótica.

Ha nacido un rival

PREGUNTA Desde que hemos tenido nuestro primer hijo hace siete meses, mi mujer está muy pasota con el sexo. Nuestra frecuencia ha bajado a niveles mínimos, cuando antes casi no parábamos.

Se centra en el bebé, que me parece bien, faltaría más, es un crío deseado y estamos muy felices, pero ha pasado del blanco al negro. Se lo he expuesto y me dice que ella no lo ve un problema, pero yo la verdad es que sí.

¿Qué puedo hacer para recuperar al menos algo de la frecuencia de antes? Agradezco su ayuda porque estoy de verdad preocupado.

RESPUESTA DEL EXPERTO La llegada de un bebé modifica la vida de la pareja en lo relativo a: nueva intimidad, falta de tiempo para la pareja, redistribución doméstica…y es que la prioridad ahora es el recién nacido.

Los tiempos de ser “mujer/hombre”, “madre/padre” y “amante” cambian de porcentaje y no siempre son proporcionados; por lo general a la mujer le cambian más los porcentajes, en términos de dedicación y crianza.

Os indico unas sugerencias para sobrevivir a este período pasajero de crianza y lactancia:

1.Darse cuenta de que el embarazo dura “18 meses” en los cuáles una mujer tiene que poder permitirse no tener deseo.

2.Si no hay fiestas compartidas podéis plantearos “fiestas privadas”.

3.Jugar “piel a piel”, besarse y acariciarse se hace necesario.

4.Permitirse el deseo de no tener deseo.

5.Y como dice mi colega Rebeca López, “si los astros se alinean: hijo durmiendo + pareja descansada… quizá un encuentro erótico…”,”…y es que tumbarse en el sofá, dormir, pasear juntos y jugar los tres… también es muy placentero…”.