“Desde las redes sociales todo se tergiversa, Twitter no es un sitio para hablar de política”

“Haces bien en huir y rajarme los labios. Yo miro la vida de perfil, soy un infeliz diagnosticado” dice Luis Ramiro en 2029, canción que da nombre a su último disco, que se mueve entre el folk y el rock. Sin embargo, el cantautor de 43 años asegura sentirse muy a gusto en el momento en el que se encuentra, disfrutando de la libertad creativa que le otorga el micromecenazgo.

“Me apetecía hacer un ejercicio de reflexión sobre el lugar del que vengo y al que me dirijo, preguntarme dónde estaremos tanto yo como la gente que me rodea en diez años, pues la canción la compuse el año pasado, en el 2019, al terminar una relación de diez años”, reflexiona el madrileño.

Pero además de tratar de adelantarse al futuro, 2029 hace muchas alusiones al pasado, con series emblemáticas como Twin Peaks de David Lynch, la romántica película Bridget Jones (2001) o Delorean, el famoso coche de Regreso al futuro (1985). Todo ello sin despeinarse, y pasando por el presente en títulos como Posmodernidad.

“Todos tenemos una parte de melancolía”.

El escritor de Te quiero como nunca quise a nadie lo justifica así: “Todos tenemos una parte de melancolía, de mirar atrás, y al mismo tiempo existe lo que nos hace seguir adelante, ver y esperar cosas buenas. Es un punto de inflexión donde te paras y analizas dónde estás”.

El poeta y músico Luis Ramiro. Jorge París

En sus canciones, además de referencias al cine y saltos en el tiempo, una inspiración muy presente son las propias experiencias del artista: “Lo que yo compongo se basa en lo que vivo personalmente. Intento sobre todo ser muy sincero y honesto. En este disco, entre otras cosas, me paro a pensar en cómo se ve el amor cuando ya tienes 40 años”.

Aunque ahora se dedique a hacer música y escribir poesía, no siempre fue así, pues Ramiro comenzó trabajando como controlador de cámara en televisión y eventos. “Compaginaba mis trabajos normales con mis conciertos, pero nunca pensé que pudiera vivir de la música. Al final y sin darte cuenta, va viniendo más gente a tus conciertos, y llega un punto en el que dices ‘Puedo vivir de la música’. Y eso ocurrió con cuando yo tenía 29 años”.

“Con el ‘crowfunding’ no está la presión de que el disco le guste a alguien de un programa de radio o de la compañía que te ha pagado el álbum”.

Al empezar a sacar sus discos lo hizo con productoras tradicionales, pero posteriormente fue probando otros formatos, y a día de hoy asegura que el micromecenazgo es su predilecto: “Decidí desde hace tres discos producirlos por crowfunding, porque vi que tenía buena respuesta del público y que me permitía hacerlos de buen presupuesto sin depender de nadie, de momento he recaudado más de 20.000 euros en cada álbum”.

Además, al creador de 2029 no le amedrenta que su propio público sea quien le financie: “La gente me conoce y sabe que soy sincero. Lo bonito es que no está la presión de que le guste a alguien de un programa de radio o de la compañía que te ha pagado el álbum, está solo la presión de la audiencia que te sigue”.

Una de las plataformas que más utiliza para comunicarse con sus seguidores es Instagram, donde está aprovechando para subir muchos vídeos durante la cuarentena por el coronavirus, como este tutorial de la canción Perfecta, incluida en el disco Magia.

Pero no todo es color de rosa en las redes sociales, pues cree que hay temas para los que no son el medio más adecuado: “No me apetece callarme cosas o no decir nada porque se molesten los usuarios. He llegado a la conclusión de que no son sitios para hablar de política. Hay que discutir cara a cara, porque desde las redes todo se malinterpreta, se tergiversa o se ven opiniones a medias. Cuando ves algo escrito suena mucho más duro que al hablarlo en persona”.

Aun así, sigue compartiendo en Twitter opiniones y palabras con sus lectores. Y hasta dentro de un tiempo, parece que va a ser la única vía en la que lo haga, porque el cantante no tiene pensado sacar ningún poemario próximamente. “El último que saqué, Metralla y Purpurina (Planeta) no tenía pensado sacarlo hasta más adelante, y ahora mismo no tengo idea de publicar. Sigo escribiendo, pero no tengo en mente nada concreto. Eso es lo bueno de no depender de nadie: si en cinco meses me apetece sacar un libro, lo escribiré y veré con quién lo publico”.