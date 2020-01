“Desde la cultura se debe despertar conciencias e invitar a pensar”

Con todo, el rapero asegura estar enamorado de su trabajo: “Quitando a mi familia, la música es lo único en lo que he sido constante toda mi vida. Lo que te da no te lo da nada más, y la necesito como terapia”.

“El estudio, en el que siempre hay humo, es una gozada y mi mejor apuesta hasta la fecha, porque las energías que confluyen en él nunca antes se habían sumado”. Y es que, grabado, mezclado y masterizado por Niggaswing, cuenta también con colaboraciones como Zatu, Fyahbwoy, Kaze , Soge Culebra, Capaz, Kafu Banton y Pinnacle Rockers, grupo que Little Pepe conforma junto a Mr. Ijah y Shabu One Shant.

José Manuel López Gallego, Little Pepe, regresa con El real one love, una producción firmada por SFDK para la Factoría Creativa de Sevilla. “Allí hay muchos discos de oro y todo impone , pero es un lugar bonito para crear”, comenta en una entrevista con 20minutos.

