“Desde la cuarentena mi novio se emborracha cada fin de semana, me pongo a llorar”

Malos recuerdos sin procesar

PREGUNTA Desde hace ya varios meses he estado presentando algunos síntomas extraños a nivel mental, emocional y físico, pues resulta que por la pandemia he podido pensar en mi vida y he caído en cuenta de que en mi infancia he pasado por algunas cosas graves que me incomodaron en el momento, pero que nunca traté, como el hecho de tener que quedarme sola en casa desde los cinco años, después de la separación de mis padres, varios días a la semana.

O también el hecho de no haber crecido con una buena situación económica y familiar (lo cual, según lo que he leído, escuchado y consultado) me hacía más vulnerable ante cualquier persona mala que quisiera aprovecharse de mí y hacerme daño.

Creo que me ha afectado ya que, ahora siendo una adolescente de 16 años, ya me doy cuenta cómo es el mundo, y descubrir a lo que estuve expuesta, por mi situación personal, o simplemente por ser un ser humano, me ha causado molestias, temor, miedo, son malos recuerdos que no he podido procesar.

He tratado de buscar ayuda psicológica pero no he podido, he hablado con mi familia y me han escuchado, pero no me han tomado muy en serio, realmente no sé qué hacer. Espero que pueda encontrar respuesta a esto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA A veces, cuando reinterpretamos los hechos de nuestro pasado, con los condicionantes del presente, terminamos distorsionando la realidad que vivimos y acabamos encontrando diversas causas que, en apariencia, pueden justificar nuestro malestar actual.

Son muchas las familias y los niños de padres separados que no han tenido una buena situación económica y, no por ello, podemos deducir que eso les haya provocado que sean personas más vulnerables.

Es preferible que profundices en cómo sentirte bien, en cómo sacar lo mejor de ti, en cómo mejorar tu autoestima, tu confianza y tu seguridad…, pero hazlo aplicándolo a tu presente y a tus circunstancias.

El mejor regalo que te puedes hacer es trabajar tu Inteligencia Emocional. Verás cómo hacerlo en libros como “Lo mejor de tu vida eres tú”; ahí detallo muchos ejercicios, prácticas y recursos para conseguirlo (Si nos das una dirección, estaré encantada de regalarte el libro).

Si ves que necesitas ayuda psicológica no dejes de pedirla. Acude a tu centro de Atención Temprana y coméntalo a tu médico. Si vieses que es complicado por la Seguridad Social, hay asociaciones y fundaciones que ayudamos a personas como tú.

Finalmente, recuerda, que todo lo que tienes es el presente; no dejes que el pasado condicione tu vida actual e hipoteque tu futuro.

Me puso los cuernos

PREGUNTA Mi novio me puso los cuernos y hemos cortado. Se arrepiente mucho de haberlo hecho, y los dos nos queremos muchísimo. Yo sé qué si él estuviera enamorado no me los hubiera puesto. Pero estoy segura de que me quiere, me lo ha demostrado, pero no se si darle una oportunidad más. No sé si está bien volver con él y confiar, porque tengo miedo de que me vuelva a fallar.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estás segura de que no está enamorado, al menos suficientemente enamorado, pero no sabes si darle una oportunidad. En estos casos, normalmente, lo más aconsejable es tomarse un tiempo de reflexión para ambos (algunos meses); de tal forma que él valore lo que ha perdido, quizás para siempre, y tú evalúes si su conducta actual te da suficientes garantías como para darle esa oportunidad.

En cualquier caso, ahora no es el momento de tomar esa decisión, mejor calmar los ánimos, poner un poco de distancia y, seguramente, verás con claridad qué opción tomar. En el caso de que decidas dar esa oportunidad, marca muy bien cuáles serían las líneas rojas, para que la situación no vuelva a repetirse.

Cómo ser seguro

PREGUNTA A lo largo de la vida, la gente me ha hecho ser insegura y ahora quiero empezar a ser segura, pero no sé qué hacer para serlo.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La buena noticia es que puedes trabajar tu seguridad, tu confianza en ti misma, tu equilibrio emocional. Será crucial que profundices en cómo eres y cómo te gustaría ser; que analices tus fuentes fuertes y tus áreas de mejora; que veas las distintas opciones que tienes y trabajes en el fortalecimiento de tu autoestima y de tu bienestar emocional.

Cada persona es única y tendrás que encontrar tu camino, pero algunos libros te podrán ayudar como ‘Lo mejor de tu vida eres tú’. Ahí detallo como trabajar nuestra seguridad y cómo conseguir sentirte bien contigo.

Cuando está normal es amoroso

PREGUNTA Estoy en pareja desde hace poco. Mientras nos conocimos genial, todo hermoso, antes de estar en pareja con él me fijé cómo era, me parecía una persona interesante, madura más allá de su edad (él 22, yo 28).

Desde que empezó la cuarentena no hay un finde que no se lo pase bebiendo hasta emborracharse, yo me pongo a llorar, me duele verlo así, él me dice que soy dramática, que si no me gusta que lo deje. Pero cuando está normal es lo más amoroso. No sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Todo parece indicar que tu pareja es una persona muy inmadura, con falta de autocontrol emocional, que no sabe querer, de la misma forma que no sabe controlar sus impulsos de beber y beber hasta emborracharse.

No te engañes, por lo que cuentas él no va a reaccionar y volverá a beber y beber y tú volverás a llorar… y esta película se repetirá una y otra vez.

Vuestra relación no parece tener futuro y lo mejor que puedes hacer es dejarle cuanto antes; por otra parte, si realmente te quiere al menos intentará reaccionar cuando vea que dejas la relación; aunque por lo que cuentas hay muy pocas esperanzas de que actúe con madurez. Algunas relaciones, cuanto más tiempo pasa, más sufrimiento causan.