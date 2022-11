Desde el Titanic: verdades sobre la reforma pensional

Aquí hay dos preguntas. ¿Debe un gobierno que se debe a todos, y en particular a sacar adelante los más débiles y necesitados, usar ese dinero para que un trabajador activo y sano, no tenga que ahorrar más para encarar su futura pensión? ¿Debe el país, destinar cifras enormes y crecientes, que van a pesar mucho en su desempeño futuro, para sostener un sistema de pensiones inviable, insolvente y encima regresivo?

No hay rendimiento que valga. Otro tema que se demoniza con frecuencia es el monto y los rendimientos de las inversiones. Se afirma que buena parte de los recursos del programa de pensiones, se han dilapidado. Las acusaciones de que la mora y los supuestos robos dan al traste con los rendimientos, no se reflejan en las cuentas del Seguro Social, ni hay tal mora ni tales robos.

Del Su-Su, a la pirámide de Ponzi. El polvo de hadas que parece mantener la ilusión de un sistema sin ajustes, es la idea de que todos ayudan a uno y uno ayuda a todos. En palabras de un dirigente sindical, el sistema es como el juego popular del Su-Su. Nada más que, en el Su-Su, todos ponen lo mismo y en el tiempo todos se llevan lo mismo. En el SEBD, todos ponen lo mismo pero los de adelante se llevan más de los que siguen aportando. Además, cuando juegan menos en el Su-Su se recibe menos. Pero en el IVM no. Reciben lo mismo y hasta más. Y esa plata que se llevan, no viene de sus compañeros de juego, sino de los nuevos jugadores que a la vez piensan que alguien más pondrá por ellos.

Reforma, sin ajustes, una quimera. El problema central del Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), es que las cotizaciones de los asegurados, el monto, por el tiempo que las hacen, más el rendimiento de las inversiones son mucho menores, que el beneficio que reciben los que se jubilan. No importa, si el sistema computa beneficios en relación a los salarios o en relación a las inversiones, si no cotizamos más, en monto y por mayor número de años, los números seguirán en rojo. Simplemente no podemos sostener un sistema así.

You May Also Like