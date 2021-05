Desde el jardín de Hitler…

Me impactó profundamente la simbología, en el corazón de una de las democracias contemporáneas más exitosas del mundo, donde hoy se vive el quehacer nacional conjunto hacia el bien común. No dejo de pensar en ello porque en tan solo dos años (¡y en pandemia!) los partidos que hoy detentan el poder político en Panamá han creado una casta que está actuando como todas las que le preceden en la historia cuando el poder se concentra y no hay contrapesos reales: una arrogancia autoritaria que carece de empatía y conciencia del bien común.

¿Cómo? ¿Por qué no hay una sola señal? Veníamos de ver todos los símbolos históricos de poder que abundan en una ciudad de historia milenaria como Berlín. El régimen antidemocrático que gobernó Alemania del Este, parte esencial del bloque comunista detrás de la Cortina de Hierro, rellenó con tierra el bunker y arrasó las ruinas de las Cancillería -bombardeada por los Aliados- y le dio al sitio un uso singular: un complejo de apartamentos residenciales que ocupó la élite privilegiada del Partido Comunista. Borraron toda huella para no crear un sitio de peregrinaje, ni altar de memoria, para posibles adeptos a las ideologías nazis.

