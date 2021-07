desde el aceite de coco, hasta el alcohol, el pan blanco y la leche

La tendencia a consumir alimentos con la alegación “Sin gluten” atrae a consumidores persuadidos de que eliminar el gluten de su dieta es mejor para su salud. Sin embargo, consumir todos los alimentos sin gluten es la recomendación que deben seguir, únicamente, las personas celiacas , ya que no hay evidencia de que la dieta sin gluten sea beneficiosa para personas que no sean celiacas o sensibles a esa proteína.

