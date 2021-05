Desde el 24 de mayo el Minsa establece nuevas medidas para los viajeros

“A partir del 24 de mayo las personas que deseen ingresar al país y posean su Certificado DIgital de Vacunación (CDV) con esquema completo igual o mayor de 14 días, más una prueba negativa de por lo menos 48 horas en el IATA Travel Pass no tendrán que realizarse la prueba en el Aeropuerto para ingresar al país, de no traer la prueba en el IATA Travel Pass se mantiene el protocolo anterior que esta establece que deben realizarse una prueba a la entrada y llegada al país, de cumplir con este protocolo el viajero quedará exonerados de cumplir la cuarentena que se está aplicando en estos momentos”, aseguró Sucre.

