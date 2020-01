Descuento en tasa de aseo perjudica a Revisalud

Mediante el Acuerdo No. 49-A del 25 de agosto de 2009 -publicado en Gaceta Oficial No. 26594-A el lunes 9 de agosto de 2010- el Consejo estimó que la rebaja se hacía necesaria debido al “incremento desmedido de los precios del petróleo” y al aumento en el costo de la vida de la población.

You May Also Like