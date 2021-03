Descuento en colegios privados sería retroactivo

Entre los cambios está el que las asociaciones de padres y madres de familia no podrán recibir dádivas, beneficios, becas o descuentos especiales. También se aprobó reformar el artículo 130 de la Ley 47 de 1946, que señala que las instituciones de educación particular en conjunto con los padres de familia, con la mediación del Ministerio de Educación como garante del proceso, coordinarán cambios en los costos de matrícula y mensualidades, así como todo lo referente a costos y obtención de uniformes y útiles escolares. Así mismo, al artículo 121 de la Ley orgánica de educación se le agregaron tres numerales. Uno de ellos prohibe a los centros educativos particulares: “solicitar donaciones o entrega de bienes como requisito de primer ingreso o matrícula de un estudiante o cualquier otro que tenga como finalidad recibir dinero o bienes sin ninguna contraprestación a cambio”.

