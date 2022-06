Descubren un prometedor tratamiento a base de hongos para eliminar el VPH

El virus del papiloma humano es tremendamente común, hasta el punto en el que se estima que la mayoría de la población entrará en algún momento de su vida en contacto con él. Y aunque en la mayoría de los casos no provoca ningún tipo de síntoma, y la vacunación ha reducido de manera importante el impacto del resto, lo cierto es que es un factor de riesgo para enfermedades de gravedad considerable como el cáncer de útero o el cáncer de garganta.

Eficaz frente a infecciones de alto riesgo

Hasta ahora, una vez que se ha producido la infección no hay tratamiento posible, con lo que la única opción es vigilar su evolución y esperar a que el cuerpo elimine por si mismo al patógeno. Sin embargo, eso podría cambiar próximamente.





Así, un ensayo clínico de fase II llevado a cabo por investigadores adscritos a la Universidad de Texas (Estados Unidos) ha encontrado que el uso diario de un extracto de ciertos hongos es eficaz ayudando al sistema inmune a acabar con la infección por el VPH, según publican en la revista especializada Frontiers in Oncology.

Con ello, especifican, se logra reducir el riesgo a largo plazo de desarrollar los tipos de cáncer comúnmente asociados a este virus. El suplemento, llamado AHCC (Active hexose correlated compound) ha demostrado además ser completamente seguro (lo cual era previsible, teniendo en cuenta que su uso en humanos ya está aprobado como suplemento alimentario). Esta sustancia también se investiga en ensayos clínicos como tratamiento coadyuvante en el cáncer hepatocelular.





Más concretamente, estos autores probaron el tratamiento en mujeres (especialmente vulnerables a los cánceres relacionados con el VPH) con una historia mínima de dos años con infección persistente de alto riesgo por VPH, y lo compararon con un grupo de control que recibió un placebo. Entre las que recibieron el AHCC, un 63,3% pasaron a dar negativo en los test de detección del virus tras seis meses de tomar la sustancia diariamente.

Referencias

Judith A. Smith, Anjali A. Gaikwad, Lata Mathew, Barbara Rech, Jonathan P. Faro, Joseph A. Lucci III, Yu Bai, Randall J. Olsen and Teresa T. Byrd. AHCC® Supplementation to Support Immune Function to Clear Persistent Human Papillomavirus Infections. Frontiers in Oncology, 2022.