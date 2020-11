Descubren un dibujo de Leonardo da Vinci con el verdadero rostro del ‘Salvator Mundi’

En una entrevista al diario La Stampa, la estudiosa ha explicado que al ver el dibujo se quedó “sin aliento” . “Es una obra de increíble refinamiento y de inmediato me pareció una revelación . Me emocioné mucho porque comprendí enseguida que estaba hecha por un artista superior y contenía la verdadera expresión del puro dinamismo propio de la mano del genio toscano. Una obra probablemente perdida, como la mayoría de sus códigos dispersos, quién sabe dónde”.

