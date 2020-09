Descubren que la Tierra oxida la Luna – CNN

No solo no hay aire en la Luna, sino que está inundado de hidrógeno que fluye desde el sol, transportado por el viento solar. El óxido se produce cuando el oxígeno elimina los electrones del hierro; el hidrógeno hace lo contrario al agregar electrones, lo que significa que es más difícil que se forme óxido en la luna rica en hidrógeno.

«Al principio, no lo creía por completo. No debería existir basado en las condiciones presentes en la Luna», dijo Abigail Fraeman, científica del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en un comunicado de prensa.

Los científicos tuvieron la misma reacción que probablemente tuviste cuando llegaron a esta conclusión. No debería ser posible; después de todo, no hay oxígeno en la luna, uno de los dos elementos esenciales para crear óxido, el otro es el agua.

