Descubren por qué los niños con una enfermedad rara no pueden llorar

Debido al papel ya estudiado de NGLY1 para ayudar a reciclar las proteínas, los científicos predijeron que las células que carecen de NGLY1 se llenarán de proteínas no recicladas. Sin embargo, a pesar de los numerosos experimentos realizados por Freeze y otros científicos, esto no se ha observado.

El primer paciente con deficiencia de NGLY1, el entonces niño de cuatro años Bertrand Might, fue diagnosticado en 2012. La patología se desarrolla cuando ambas copias del gen NGLY1 contienen mutaciones. Como resultado, los niños con deficiencia NGLY1 producen poca o ninguna N-glicanasa1, una proteína que remueve los azúcares de las proteínas durante el proceso de reciclaje regular de la célula. Hoy en día, aproximadamente 60 personas en el mundo han sido identificadas con deficiencia de NGLY1. No existe una cura y los tratamientos existentes solo abordan algunos de los síntomas del trastorno.

You May Also Like