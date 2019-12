Descubren la mejor forma de prevenir la gripe

Un estudio de investigadores de la Universidad de Glasgow, Reino Unido, ha descubierto que el resfriado puede ser nuestro mejor aliado para evitar la gripe. En su investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, revelan que las personas infectadas con el virus del resfriado tienen menos probabilidades de contraer gripe si ya están infectadas por un rinovirus , el que causa el resfriado común.

