Descubren dos anticuerpos eficaces contra la variante británica y sudafricana

Según explican en el estudio, que todavía no ha sido revisado por pares, las mutaciones que presentan las variantes británica y sudafricana del virus tienen una mayor capacidad para evadir los tipos más frecuentes de anticuerpos neutralizantes. Sin embargo, la potencia de neutralización de los anticuerpos 1-57 y 2-7 no se ha visto afectada por ambas variantes.

You May Also Like