descubren discos duros de bajo coste con pendrives dentro

Es cierto que existen discos baratos que son de total confianza y no ofrecen ningún problema. Pero si compras uno sospechosamente barato, lo primero que tienes que comprobar es que no es una estafa. La primera pista es muy evidente: muchos de estos discos duros falsos llevan un controlador que muestra información falsa sobre el tamaño del pendrive, pero al utilizarlo solo puedes meter la capacidad máxima de ese pendrive .

