“El mecanismo de esta alteración está basado en la introducción de un grupo fosfato en la molécula patológica”, prosiguió, “un procedimiento que reduce la cantidad relativa de monómeros y oligómeros de dicha molécula, que son tóxicos para la célula”. Y añade: “El resultado es que de esa manera las neuronas no pierden sinapsis . Es decir, el gen identificado rescata las neuronas que expresan la molécula humana, alterada químicamente para no ser patológica”.

Publicado en la revista Molecular Biology of the Cell, el estudio consiguió además reproducir los resultados en una línea celular humana. Por ello, los investigadores esperan que estos hallazgos permitan diseñar una nueva estrategia para combatir el alzheimer.

