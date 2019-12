Descubren cómo almacenar información médica debajo de la superficie de la piel

Hace varios años, el equipo del MIT se propuso diseñar un método para registrar la información de vacunación de una manera que no requiera una base de datos centralizada u otra infraestructura . Muchas vacunas, como la del sarampión, las paperas y la rubéola (MMR), requieren dosis múltiples espaciadas a ciertos intervalos. Sin registros precisos, los niños pueden no recibir todas las dosis necesarias. “Para estar protegido contra la mayoría de los patógenos, se necesitan múltiples vacunas -añade Jaklenec-. En algunas áreas del mundo en desarrollo, puede ser muy difícil hacer esto, ya que faltan datos sobre quién ha sido vacunado y si necesitan vacunas adicionales o no”.

Cada año, la falta de vacunación conduce a aproximadamente 1,5 millones de muertes evitables , principalmente en países en desarrollo. Un factor que hace que las campañas de vacunación en esas naciones sean más difíciles es que hay poca infraestructura para almacenar registros médicos , por lo que a menudo no hay una manera fácil de determinar quién necesita una vacuna en particular.

You May Also Like