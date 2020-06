Describen la historia natural del alzhéimer en personas con síndrome de Down

El estudio, que engloba un total de 388 participantes con síndrome de Down y 242 individuos de control sanos, determina el orden y la temporalidad de los cambios de los diferentes biomarcadores que anteceden al deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer en el síndrome de Down.

Los resultados del estudio, que ha contado con el impulso de la Fundación “la Caixa”, la cual ha destinado más de 900.000 euros durante los tres años de investigación, han sido publicados en la prestigiosa revista médica The Lancet y podrían ser útiles para seleccionar dianas terapéuticas o para encontrar un potencial tratamiento a la enfermedad, tanto en personas síndrome de Down como en la población general.

Investigadores del hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona y de la Fundación Catalana Síndrome de Down, en colaboración con científicos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), han descrito por primera vez la historia natural de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down .

