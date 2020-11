Descontento, secrecía y una llamada clave: así fue la tensión entre México y EEUU por el caso Cienfuegos

El 16 de octubre, tras la detención del general, AMLO dijo que haría una limpieza en el Ejército y removería a quienes estuviesen involucrados con el ex titular de la Sedena en la administración de Enrique Peña Nieto . Mencionó que respaldaba a las Fuerzas Armadas y la presunta conducta criminal de Cienfuegos no mancharía a la institución . Un día después, reculó: primero deberían ser probados los cargos y esperaría información de las autoridades norteamericanas.

You May Also Like