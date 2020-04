Descontento entre los autónomos con las nuevas medidas del Gobierno, al que acusa de dejarlos “en la cuneta”

Las medidas dispuestas por el Ejecutivo no han sido bien acogidas por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, cuyo presidente, Lorenzo Amor, no ha dudado en expresar su descontento en Twitter. “Tras Consejo Ministros nos reafirmamos: el Gobierno deja en la cuneta a 1,5 millones de autónomos que quedan fuera de cese de actividad sin tener trabajo y pagarán cuota en abril”, ha escrito.

