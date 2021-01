Desconfianza marca inicio del diálogo para reflotar las pensiones en Panamá

Trabajar a partir de esas limitaciones “sin duda es un poco problemático y quizá no sea imposible. Buscar esa sostenibilidad y que no se traten las medidas paramétricas va a requerir que la ley le permita a la CSS hacer inversiones que le den mayores frutos para poder aumentar sus ingresos”, alertó.

“Hay datos actuariales auditados hasta el 2018, se está trabajando en las corridas del 2019 y se parte de una previsión que no contaba, ni de cerca, con lo sucedido en el 2020 con la pandemia, y ese es el problema real: los datos no son fiables”, dijo De Maduro.

You May Also Like