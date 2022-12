Deschamps: ‘Hasta aquí hemos tenido imponderables y nos hemos adaptado’

Reiteró que el partido de 2018 en octavos de final, cuando Francia se impuso a Argentina, no servirá como referente porque “no es el mismo equipo, no son los mismos jugadores”.

El seleccionador francés, Didier Deschamps, no pierde la serenidad por el virus que afecta a varios de sus jugadores en vísperas de la final del Mundial de Catar contra Argentina este domingo (10:00 a.m.), y recordó que a lo largo de toda la competición ha ido superando “imponderables”.

You May Also Like