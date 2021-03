Descartan un fallo técnico en el accidente del buque en el Canal de Suez

La Autoridad del Canal de Suez anunció este jueves la suspensión “de manera temporal” del tráfico en el canal “hasta que terminen las obras de reflotación del gigante portacontenedores” Ever Given.

Entretanto, más de 150 barcos se encuentran parados a la espera de que terminen los trabajos de reflotación del Ever Given, según la compañía Leth Agencies.

La compañía Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) informó en un comunicado de que, “en el momento del incidente, el Ever Given transitaba hacia el norte a través del canal en dirección a Rotterdam, Países Bajos, con dos pilotos del canal a bordo”.

La empresa gestora de la mercancía que transporta el portacontenedores Ever Given, varado desde el pasado martes en el Canal de Suez, descartó este jueves que se deba a un fallo técnico e indicó que toda la tripulación está a salvo y no hay daños en la embarcación.

