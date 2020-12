Descarga estas apps y apoya a emprendedores panameños

Es una aplicación enfocada en la entrega de frutas y verduras a lo largo del país. El usuario de la app puede hacer su pedido sin importar donde esté y sin preocuparse de recibir su alimento en mal estado, ya que el equipo de Go Fresh se encarga personalmente de seleccionar los frutos más frescos y mantenerlos de esa manera hasta la puerta de su casa utilizando las cajas Go Fresh que facilitan la conservación de estos.

