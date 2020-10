Descansa en paz Roque A. Chang M.

Su esposa: Leticia C. De Chang; sus hijos: Lina Chang de Pinzón y Pedro Pinzón, Roque A. Chang C., Rurik A. Chang y Kimberly Chang; sus nietos: Carla Simpson, Paola Pinzón, Yasmira Pinzón, Joshua Chang, Sasha Pinzón, Jonathan, Chang, Dylan Chang, David Chang, Samantha Chang; sus bisnietos: Jorge I. Chang, Miles Simpson, Mikaela A. Staff Pinzón, Luka N. Estribi Pinzón y Baby Estribi Pinzón.

