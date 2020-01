Desayunar fuera de casa incrementa un 18 % el riesgo de tener obesidad

Casi el 70 % de los que tienen sobrepeso consideran que su peso es normal e incluso creen que están delgados , lo que hace que la intervención sea más difícil. Lo demuestra el hecho de que más de un 2% de la población española tiene obesidad mórbida, lo que antes no ocurría. Y es que si no se ponen medidas se pueden engordar entre 2 y 4 kilos al año. Por el contrario, con una dieta hipocalórica y ejercicio saludale se pueden perder de 4 a 5 kilos al mes .

El estudio destaca también que el 54,6 % de las personas que tienen obesidad no lo reconocen y no lo perciben como una enfermedad . “Yo no estoy obeso, estoy gordo”, es una de las frases más habituales entre estas personas, ha asegurado la doctora Monereo.

De este último dato sorprende que casi el 20 % de los encuestados (el 40 % en el caso de los obesos) indica que no toma fruta como postre porque no figura en el menú”, ha señalado el doctor Tinahones.

