Desastres naturales y desplazados forzosos

En tal sentido es preciso señalar que Panamá no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a una cantidad considerable de personas afectadas por un desastre natural; tampoco contamos con los instrumentos legislativos y ni con los planes necesarios para lidiar con desplazados internos. Desde este espacio he invitado a nuestras autoridades a reevaluar los instrumentos legislativos existentes para lidiar con emergencias y situaciones similares, ampliar nuestras capacidades de respuesta y a evitar la “securitización” de esta agenda cuyo propósito es y debe ser “humanitario”.

