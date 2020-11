Desastre y tragedia en el corazón agrícola del país

En Renacimiento, donde no hay un centro poscosecha, el tomate no puede permanecer más de tres días empacado sin refrigeración.

La Cadena de Frío ha puesto a disposición de los productores los centros de poscosecha de Cerro Punta y Volcán para guardar la producción, pero hay productos que no se pueden conservar por mucho tiempo allí. Por ejemplo, dice Morales, se puede guardar papa, zanahoria, remolacha, pero la lechuga, repollo y tomates que estén cosechados no pueden permanecer por mucho tiempo.

Cuenta que hace unos 10 años no atraviesan una situación de desastre natural, aunque una de las más agresivas ocurrió en el año 1970. Aquella vez, afirma, hubo una gran cantidad de muertes, pero no se cuantificaron, así como enormes pérdidas materiales y agropecuarias.

“En estos momentos no podemos llegar a ellos. Por eso estamos solicitando helicópteros, aunque también será difícil porque acá aún no para de llover y el río sigue crecido”, explicó el alcalde, quien precisó que tenían conocimiento de siete personas desaparecidas.

La tormenta no cesa en el distrito de Tierras Altas, en la provincia de Chiriquí. Desde el martes el sol no sale en comunidades como Las Nubes, Nueva Suiza, Paso Ancho y Bambito, donde hay temor, tragedia y también incertidumbre.

