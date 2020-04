Desarticulan red de estafadores en Chiriquí

Según el informe de las autoridades, estos sujetos el pasado sábado llegaron a un establecimiento compraron mercancía, pero realizaron el pago de cheques que al ser verificado no mantenían fondos, pero no conformes con eso, este martes los sujetos intentan repetir la hazaña, pero al acordar el lugar de la entrega, se informa a la Policía Nacional por parte de los propietarios del establecimiento para que sean aprehendidos.

