Desarrollan una prueba de alta fiabilidad que predice si pasarás covid persistente

“Todo el mundo buscaba los anticuerpos buenos que neutralizan el virus –afirma Weiss, autor principal del estudio–. No estábamos viendo lo suficiente sobre los anticuerpos que no son útiles”.

La mayoría de las pruebas de diagnóstico buscan anticuerpos asociados a la interrupción del virus. Weiss añade que el grupo se propuso inicialmente desarrollar su propio diagnóstico , siguiendo esta misma estrategia, pero rápidamente se dio cuenta de que pronto habría muchas pruebas de la competencia. En su lugar, se centraron en otros anticuerpos no estudiados, que no necesariamente interrumpirían el virus ni ayudarían al sistema inmunitario a combatir la infección.

