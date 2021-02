Desafuero: Cabeza de Vaca, el gobernador investigado en un Estado bajo el yugo del narco

Desde el mandato de Manuel Cavazos Lerma (de 1993 a 1999) —acusado de lavado de dinero y a quien un líder de Los Zetas lo señaló en un juicio por reunirse con un cartel rival— hasta Cabeza de Vaca, no hay un solo gobernador de la entidad que no haya sido marcado por posibles nexos con el crimen organizado. Tomás Yarrington (de 1999 a 2004), detenido en 2017 y a la espera de juicio en Estados Unidos por narcotráfico; Eugenio Hernández (de 2005 a 2010), acusado de lavado de dinero y encarcelado; y Edigio Torres Cantú (de 2011 a 2016), denunciado por encubrimiento y delincuencia en 2017.

