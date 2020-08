Desafíos de las juventudes | La Prensa Panamá

A diferencia del siglo XX, hoy son más visibles las instituciones estatales donde atienden gratuitamente el tema de salud mental, a pesar de esto, no vivimos en una cultura donde sea relevante, aun siendo gratuito, muchos jóvenes no buscan atención médica.

La problemática conspirativa, de deserción escolar y desempleo en jóvenes afrodescendientes empobrecidos, es más compleja y si su orientación sexual se sale de la heteronorma, es decir, no es heterosexual, tiene muchas menos oportunidades. En Panamá no existen estadísticas oficiales específicas para los jóvenes con una orientación sexual diversa a la norma, para poder hacer evaluaciones.

Hasta agosto de 2019, en edades entre 15 y 29 años, según la encuesta de Mercado Laboral de la Contraloría General de la República, el desempleo juvenil se ubicaba en 57.1%-. Estos porcentajes son posibles causas de que no existen vacantes suficientes; a raíz de que los empleadores exigen años de experiencia en el campo laboral, a jóvenes que aún están cursando estudios universitarios y más complejo para jóvenes, que no tienen la posibilidad de estudios académicos integrales.

