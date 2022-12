Derrota sorpresiva de Brasil –ya clasificado-, cayó 1-0 frente a Camerún

“ UN TIP SUELTO”. Otra sorpresa, “EE:UU” perdió 3-1, frente a Países Bajo, (Noruega), y quedó eliminado.

“ OTRO TIP SUELTO” (DIARIO LA PRENSA DE PANAMÁ). Sábado 3 de diciembre de 2022.

Título Principal: “Crece desigualdad Salarial en Panamá (Mercado Laboral) (Reyna Katiuska Hernández.

Sumario: “ La organización Internacional de Trabajo revela que, en dos años, los salarios en el país se redujeron

26.2 % y la inflación erosiona el poder adquisitivo.

La Menor actividad económica por las medidas que se adoptaron por la pandemia, sumado a la inflación y los temores de recesión mundial, han impulsado la caída del poder adquisitivo de los asalariados.

Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte cómo los salarios reales se redujeron,, siendo Panamá uno de los países con mayor caída . En promedio, los salarios reales se redujeron 26.2% entre 2020 y 2021, mientras aumentó la brecha de desigualdad salarial y de ingresos.

La desigualdad de ingresos y la pobreza aumentarán, si se mantiene el poder adquisitivo de los PEORES PAGADOS. Además, podría ponerse en peligro la tan necesaria recuperación tras la pandemia”, alertó el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo.”.

En medio de ese panorama, 2023 no pinta. Página 2A . “El Presupuesto del Municipio de Panamá creció 145.4% en 8 años”. Con los fondos provenientes de la descentralización, el Municipio de Panamá cuenta con un Presupuesto más robusto, pero los ciudadanos no sienten mayor eficacia en los servicios que se brinda. (Gobierno

Local.. “En 2016, con la transferencia de los recursos provenientes del impuesto de los bienes inmuebles (IBI), fue de $203.1 millones.

Con el IBI, los presupuestos aumentando cada año. En 2019, el último de los cinco años de José Blandón como Alcalde del Distrito Capital, se aprobó un Presupuesto de $295.6 Millones.

Para el próximo año 2023, al actual Alcalde José Luis Fábrega contará con $310.3 millones. Así se usa los “chen-Chen’, o Martinelli, a criterio de los que mandan en mi querido Panamá Tome Nota.

“UN TIP SUELTO”, (MI DIARIO. La voz de Panamá) Página 16. Sábado 3 de diciembre de 2022, ¡Uy, qué Ricura!. “En medio de descontento público sobre los 5.7 millones de dólares destinado para EL DESFILE DE NAVIDAD Y EL ALUMBRADO DE LA Alcaldía capitalina, la noche del jueves se iluminarán algunos puntos de la ciudad.

El epicentro fue Plaza Panamá, ubicada en la fuente Anayansi de la cinta Costera I. Algunos de los presentes criticaron la falla técnica de la estrella del arbolito, que el alumbrado no fue simultáneo o la demora en que la actividad iniciará.

Aunque Fábrega explicó que se gastaron 2.9 millones en el alumbrado de 33 sitios y que según la contratación es más económico que en pasadas administraciones eso no apaciguó las críticas de detalles de dicha compra y sobre las contrataciones que se hicieron en forma directa. Tome Nota.

(Mi DIARIO) Página N|°8. DOHA (EFE).. Nada de favoritismo”. “Slaloni respeta la Selección de Australia.

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, rechazó ayer el papel de favorito en el duelo frente Australia de octavos de final porque es una condición que hay que demostrarla en el terreno de juego.

“Australia tiene buenos jugadores con experiencia en la competición de alto nivel, pero sobre todo en un equipo. Un conjunto de futbolistas que saben lo que quieren y eso es una dificultad”, dijo el preparador argentino el día antes del choque contra Australia.

“Si el rival es inferior hay que verlo”. Somos once contra once como dice Australia. Estoy de acuerdo. El planteamiento será similar matices. Tienen buenos jugadores e intentaremos contrarrestar eso, pero manteniendo Lionel Scaloni elogió a Australia. “No me sorprende quie Australia esté en octavos”. Ha hecho una buena clasificación y después se ha clasificado en la repesca.Tiene tradición en los Mundiales y eso lo hace difícil. No hay que confiarse en nada, hay que afrontarlo con seriedad y después ve cómo va”.

El preparador de la Albiceleste no se mostró sorprendido por las eliminaciones de Alemania y Bélgica. “Para mí no son sorpresas lo que ha pasado. Cuando se habla de grandes selecciones se da por hecho que tienen que pasar, pero en un momento dado el marcador se pone en contra y es complicado jugar en esa situación”, recordó Scaloni”. Tome Nota.

