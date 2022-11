Derrota de los candidatos de Trump en los distritos de tradición demócrata

(The Associated Press)

Si el Partido Republicano tiene unas elecciones especialmente fuertes, ganando escaños demócratas en el Congreso en lugares como New Hampshire o el estado de Washington , podría aumentar la presión para que Biden opte por no presentarse a la reelección en 2024. Trump , por su parte, podría tratar de capitalizar las ganancias del GOP lanzando formalmente otra candidatura a la Casa Blanca durante un “ anuncio muy grande ” en Florida la próxima semana.

No se registraron problemas generalizados con las papeletas de voto ni intimidación de los votantes en todo el país, aunque se produjeron los típicos contratiempos de la mayoría de las jornadas electorales. Algunos tabuladores no funcionaban en un condado de Nueva Jersey . En Filadelfia , donde los demócratas cuentan con una fuerte participación, la gente se quejó de que se les rechazó cuando se presentaron en persona para tratar de solucionar problemas con sus votos por correo previamente emitidos.

