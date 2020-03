Dermatilomanía o trastorno de excoriación, un rascado compulsivo que afecta hasta al 4% de la población

Es habitual tener alguna vez la irrefrenable tentación de arrancarse una costra o tocarse un grano a sabiendas de que no es lo más adecuado para la piel o de rascarse la cabeza. Sin embargo, cuando esta conducta -u otras como rascarse continuamente la cabeza- se hace de manera continua e inevitable, es probable que detrás exista una dermatilomanía, una patología psicodermatológica que, si no se trata adecuadamente, puede provocar lesiones importantes en la piel e incluso desfiguraciones.

