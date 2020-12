Derechos humanos, en permanente progresión

Si una persona muere de hambre, sabemos que hay injusticia y violación de derechos; si a un preso lo torturan por medio de golpes y otros vejámenes, sabemos que hay abuso de poder y torturas; si vemos que un indigente duerme en la calle, sabemos que se está violando la dignidad humana. A lo mejor no sabemos en qué constitución, código, ley, artículo o numeral está consagrado el derecho que se vulnera, a lo mejor no sabemos describirlo siquiera con palabras exactas; pero somos seres pensantes, sensibles, compasivos, morales y con un sentimiento de justicia que nos parece natural.

Comenzando con las revoluciones francesa y americana a finales del siglo XVIII, la idea de los derechos humanos ha inspirado más de un movimiento revolucionario encaminado a dar poder efectivo a los ciudadanos y control sobre los que ostentan el poder, en particular los gobiernos y sus instituciones. Así como no se necesita tener una exigente formación académica para entender el concepto de lo que es justo o no, solo se necesita un poco de sentido común y conciencia para diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo e injusto; asimismo podemos aplicar esa capacidad de discernir cuando se trata de los derechos humanos.

