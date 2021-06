Derechos humanos de la población LGBTIQ son ‘vulnerados por medidas de movilidad establecidas por las autoridades’: Defensoría del Pueblo

Este domingo, el Minsa, tras conocer el comunicado de la Defensoría, señaló que el decreto de restricción movilidad por género no era discriminatoria y las personas podían movilizarse los días que les tocaban de acuerdo a su identidad y no necesariamente a lo que se aparecía en su cédula.

Esta institución también pidió al Minsa y a la Policía Nacional, que remita en un plazo no mayor de 30 días, los argumentos que sustentan la aceptación o no e las recomendaciones emitidas por la Defensoría a través de la resolución No. P-1259G de 11 de junio de este año.

La Defensoría recomendó al Minsa y al Gobierno central comenzar en un plazo oportuno un proceso de revisión de la resolución No. 1/2020, los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Convenciones Internacionales y la Constitución Política de Panamá, realizar capacitaciones en materia de derechos humanos en especial al derecho a la igualdad, no discriminación y analizar a fondo el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante la dignidad humana.

