Derechos de los informales; un problema político

James Parrott, director de política económica y fiscal del Centro para Asuntos de la ciudad de Nueva York, asegura que en muchas ciudades importantes como Nueva York, el alto número de conductores que son inmigrantes y el número de aquellos que no son ciudadanos significa aproximadamente el 30% no podrá emitir su voto, ya sea directamente para la votación o para apoyar a candidatos políticos que reflejen sus puntos de vista.

Sin embargo, un grupo que no tendrá voz y voto son muchas de las personas que realmente conducen y hacen entregas. Es mucho más probable que los trabajadores de la economía informal sean inmigrantes que el resto de la población. El resultado es que algunos no pueden votar sobre las disputas políticas que decidirán cada vez más su situación laboral.

Ejecutivos de Uber Technolgies Inc., Lyft Inc. y DoorDash Inc. han calificado la decisión de California como un plan para futuras peleas, mientras los estados de todo el país analizan el futuro de los derechos de los trabajadores.

