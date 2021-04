Depuran Registro Público de 56 mil sociedades morosas por no pagar tasa única

“Si una sociedad no paga la tasa única, ¿cómo andarán sus libros, sus finanzas y sus controles?”, se preguntó. En su análisis, Barsallo concluye que “en este momento, es mejor tener menos sociedades. ¿Para qué quieres cientos de miles que son potencial peligro y que son, en algunos casos, malos pagadores y no pagadores… Se supone que al negocio de sociedades le vas a ganar algo. Si no le ganas, ¿para qué te interesa como estado?”.

You May Also Like