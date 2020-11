Departamento de Estado impide que Biden acceda a mensajes de líderes extranjeros

Las llamadas que se realizan en este momento no son muy delicadas, e incluso durante un período de transición bien aceitado, normalmente no se realizan en líneas seguras, explicaron varias fuentes.

El Departamento de Estado no solo está bloqueando a Biden para que no reciba mensajes y asistencia para facilitar y prepararse para las llamadas, sino que el martes el secretario de Estado, Mike Pompeo, se negó a reconocer la victoria de Biden y dijo que «habrá una transición sin problemas a una segunda administración de Trump», provocando furor y turbulencias diplomáticas.

