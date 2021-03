Denunció a su pareja por abuso sexual contra hija: Nayib Bukele reveló información sobre el caso de Victoria

En la imagen un registro del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/Rodrigo Sura/Archivo



Nayib Bukele, presidente de El Salvador, dio a conocer más detalles sobre el caso de Victoria Salazar, mujer asesinada por policías en calles del municipio de Tulum, en el estado de Quintana Roo.

Luego de que se diera a conocer la detención de la pareja de Victoria, el mandatario salvadoreño acusó al hombre de abusar sexualmente de una de las hijas de la mujer asesinada; incluso ella denunció el delito, pero las autoridades no actuaron para protegerlas.

“La Fiscalía de Quintana Roo acaba de arrestar a la pareja sentimental de Victoria, de nacionalidad mexicana, quien abusó sexualmente de una de sus hijas”, escribió Bukele en su cuenta personal de Twitter.

De acuerdo con información del mandatario, Victoria Salazar “denunció hace dos semanas y llevó a su hija a un albergue para protegerla del agresor”.

“Lastimosamente no actuaron hasta ahora, que ya asesinaron a Victoria y que se le está dando seguimiento al caso”, añadió en otro tuit.

De igual forma, dijo que la hija mayor de Victoria se encuentra en calidad de desaparecida y hasta el momento se desconoce si ya fue notificada de la muerte de su madre.

“La principal hipótesis es que huyó del agresor de su hermana (quien probablemente también habría abusado de ella). Hasta ahora, aún no sabemos si está informada del asesinato de su madre”, sentenció en redes sociales.

Al final, Bukele declaró que hay más información de “este caso en proceso” y compartió que podría haber “otro agresor”, pero esa información se revelará en su momento.

Este martes 29 de marzo Nayib siguió dando información y aseguró que el caso de Victoria era “peor de lo que esperábamos”, por lo que existen más “agresores” y “victimas”.

Una mujer toma una fotografía con su celular del retrato de la migrante salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, asesinada por policías el sábado pasado en Tulum, Quintana Roo (México). EFE/Alonso Cupul



El gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la detención de la pareja de Victoria, la mujer presuntamente asesinada por policías en Tulum.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, el mandatario estatal señaló que la víctima y alguna de sus hijas habrían sufrido abusos domésticos por parte del agresor.

“Es importante mencionar también que se pudo detener a la pareja de esta señora, que desgraciadamente falleció, la señora salvadoreña, Victoria, y que generaba o tenía abuso sobre ella y sobre alguna de las hijas de la señora, también hoy se hizo la detención”, declaró en el video.

Según los reportes de la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, los agentes involucrados en el caso son cuatro hombres y una mujer. Tres son policías viales y los otros dos municipales.

Los elementos fueron identificados como Miguel ángel C, de 34 años y Raúl L, de 35, ambos originarios de Valladolid Yucatán; Erasmo P, de 35 años, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Alejandro C, de 38 años, originario Petcacab, Quintana Roo.

(Foto: Twitter/@ONUDHmexico/Ilustración/@sirakiry)

La mujer policía que colocó su rodilla sobre la detenida es Verónica V, de 42 años, originaria de Mérida, Yucatán.

Así mismo, el director de la policía de Tulum, Nesguer Vicencio Méndez, fue destituido de su cargo, informó en conferencia de prensa Lucio Hernández, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

Rosibel Arriaza, madre de la migrante salvadoreña, pidió justicia por el crimen tras el reconocimiento de su cadáver por medio de fotografías este lunes.

“Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar ahí, como madre, pero no. Uno no puede estar en todos los lugares” y ella “no merecía esa muerte”, porque “fue un abuso de autoridad”, dijo a la prensa.

