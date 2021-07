Denuncias contra magistrados de la Corte, a debate

La resolución que discutió la comisión también indica que se archivaba la denuncia porque no contaba con las pruebas necesarias y las copias de los expedientes aportados no estaban autenticadas, postura que fue refutada por el diputado Vásquez, quien recordó que solo se requiere prueba punible para los diputados.

De acuerdo con Ábrego, la resolución que se aprobaría fue redactada sin el criterio de todos los diputados. Además, dijo que estaba mal redactada, pues se archivaba el caso de un exmagistrado, lo cual no es competencia de la Asamblea. “No estoy de acuerdo con la resolución, yo no voy a hacer lo que me digan los asesores…”, afirmó.

