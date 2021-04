Denunciarán a dirigente transportista por supuesta estafa

“Este señor Omar López nos ha estafado. Él nos dijo que había conseguido el permiso de parte de la ATTT de que se podía poner esta piquera aquí, pero yo lo voy a llevar a los tribunales, yo no me voy a aguantar eso. Eso se llama estafa”, señaló.

Explica que cuando él le envía una nota a Taxis Urracá diciéndoles que la situación económica estaba mala debido a la pandemia y que no podía pagarle los 300 dólares mensuales, el señor López y los del Taxis Urracá no aceptaron y desde allí se ha generado este conflicto.

