Denuncian trampas y vicios | La Prensa Panamá

Presuntas irregularidades, trampas y vicios en las elecciones de la nueva Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá (COP) fueron denunciados ayer por Saúl Saucedo, quien encabezó una de las nóminas participantes en el proceso, la denominada Los Atletas Primero.

Saucedo convocó ayer a una conferencia de prensa virtual, nueve días después de haberse realizado la Asamblea General Electiva en la que fue derrotado en la elección de la Presidencia por Damaris Young, 37 votos a 36.

Saucedo precisó que no se había pronunciado antes por solidaridad y respeto al código de ética del COP. Sin embargo, agregó que debido al “irrespeto y las falsedades que se han emitido en los medios de comunicación y redes sociales, no nos han dejado otra opción que decir la verdad”.

“Todo ha sido viciado, antidemocrático y aquí lo que cabe es un nuevo llamado a elección, porque hay que respetar los estatutos. No sé por qué la licenciada Young no quiere aceptarlo”, dijo.

Según Saucedo, la Comisión Electoral Independiente (CEI) fue clara en su pronunciamiento la noche del 12 de diciembre, cuando indicó, a través de su presidente, Luis Núñez, que no podía proclamar a Young como ganadora debido a que no había obtenido los 38 válidos emitidos necesarios para conseguir el 50 %+1, como lo exige el estatuto del COP.

Durante el día de las elecciones, las 74 personas habilitadas para votar lo hicieron; sin embargo, una de las papeletas quedó en blanco. La CEI determinó que ese voto era válido, aunque luego de consultas efectuadas por el presidente del COP, Camilo Amado Varela, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó –por intermedio del jefe de Relaciones Institucionales y Gobernanza, Jerome Poivey– que no fuera contado como tal.

“Ya vamos para dos semanas de haber finalizado el proceso electoral y se está pidiendo que la CEI haga un pronunciamiento. Pero ya la CEI se pronunció y le indicó al presidente Camilo Amado Varela que llamara a nuevas votaciones para los cargos de presidente, tesorero y secretario general”, dijo Saucedo.

Pide imparcialidad

A su juicio, el actual jerarca del COP no ha estado actuando de manera imparcial. “El comunicado del COI está siendo interpretado erróneamente y el presidente Amado debe mantenerse imparcial en este tema, pero no lo ha hecho”, acusó.

“El presidente del COP llevó muy mal el proceso desde el inicio. Trataron de enmendar los errores con más errores y el mensaje correcto debiera ser volver a hacer todo de manera prístina, con un equilibrio y que no haya influencia con personal del COP que incluso vota. Que haya juego limpio”, agregó.

Para Saucedo, lo ideal sería que la actual directiva del COP haga un análisis profundo del proceso, se subsanen los errores cometidos y que se lave la imagen del organismo.

Young, por su parte, consideró las declaraciones de Saucedo como irresponsables, tomando en cuenta que no han interpuesto ningún recurso.

“Decir que un proceso es ilegal cuando no ha sido declarado así, no solo es irresponsable, sino que además no corresponde con la realidad”, dijo. “Si cualquier miembro del COP opina o le parece que cualquier decisión tomada por un órgano de gobierno del COP no es correcta o es ilegal, lo que tiene que hacer es interponer los recursos que establece el propio estatuto, acotó.

Young, que lideraba la nómina Un Sueño Olímpico Panamá, también recalcó que si la facción liderada por Saucedo considera que Amado no ha actuado atendiendo las normas éticas del COP, por qué razón no ejercieron los mecanismos legales que establecen los reglamentos. “Es irresponsable decir eso sin tener ningún tipo de resolución al respecto, cuando en el propio acto eleccionario dijo que había sido un tremendo ejercicio. Ahora, porque perdió, ¿el presidente (Amado) no es imparcial?”, destacó.

Decisión es apelable

Hace unos días, Amado informó a La Prensa que cualquier decisión que tome la CEI es apelable ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá.

“Según nuestros estatutos, cualquier decisión que se tome es apelable. Igualmente, habría una segunda instancia que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza”, precisó.

Hasta el momento, la CEI no ha dado una nueva versión de su decisión expresada el 12 de diciembre.